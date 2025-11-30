Chœurs et Chorales Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 30 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre et consciente

Une belle après-midi de musique au café des Gallets !

Le chœur des longs champs (chorale du quartier) invite la chorale Soul’à douche (chorale de saint Grégoire) le dimanche 30 novembre à partir de 15h.

Dans une deuxième partie, les chefs de chœur se produiront avec leurs groupes respectifs. Agata avec son duo de jazz et Aurélien avec son duo Ayen de musique kabyle.

Début : 2025-11-30T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T17:00:00.000+01:00

ferme.gallets@laposte.net

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine