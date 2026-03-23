Choeurs et Lumières. Église Notre-Dame Cesseville
Choeurs et Lumières. Église Notre-Dame Cesseville samedi 30 mai 2026.
Choeurs et Lumières.
Église Notre-Dame 1 Route d’Ecquetot Cesseville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:55:00
Date(s) :
2026-05-30
Illumination de l’ensemble du site de l’église. Concert avec Beaumont Choeur suivi d’un feu d’artifice. Buvette. .
Église Notre-Dame 1 Route d’Ecquetot Cesseville 27110 Eure Normandie +33 6 37 47 87 33 cesseville.patrimoine@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choeurs et Lumières.
L’événement Choeurs et Lumières. Cesseville a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure