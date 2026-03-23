Choeurs et Lumières. Église Notre-Dame Cesseville

Choeurs et Lumières.

Église Notre-Dame 1 Route d’Ecquetot Cesseville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:55:00

Date(s) :

2026-05-30

Illumination de l’ensemble du site de l’église. Concert avec Beaumont Choeur suivi d’un feu d’artifice. Buvette. .

Église Notre-Dame 1 Route d’Ecquetot Cesseville 27110 Eure Normandie +33 6 37 47 87 33 cesseville.patrimoine@yahoo.fr

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English : Choeurs et Lumières.

L’événement Choeurs et Lumières. Cesseville a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure