Chœurs & Musique de Chambre INJA – Louis Braille Paris
Chœurs & Musique de Chambre INJA – Louis Braille Paris mardi 9 décembre 2025.
Avec la participation des élèves de:
Elsa Balas – département Musique de Chambre
Asta Lemiesle – Filière vocale
Ludivine Sanchez – Chœur adulte
Au cœur de la salle André Marchal de l’INJA-Louis Braille, les élèves du conservatoire Erik Satie unissent leurs voix et leurs instruments pour un concert intergénérationnel et familial.
Le mardi 09 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation conseillée à l’adresse
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-09T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-09T21:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-09T19:00:00+02:00_2025-12-09T20:30:00+02:00
INJA – Louis Braille 56 boulevard des Invalides 75007 Paris