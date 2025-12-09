Chœurs & Musique de Chambre INJA – Louis Braille Paris

Avec la participation des élèves de:

Elsa Balas – département Musique de Chambre

Asta Lemiesle – Filière vocale

Ludivine Sanchez – Chœur adulte

Au cœur de la salle André Marchal de l’INJA-Louis Braille, les élèves du conservatoire Erik Satie unissent leurs voix et leurs instruments pour un concert intergénérationnel et familial.

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée à l’adresse

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-09T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-09T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-09T19:00:00+02:00_2025-12-09T20:30:00+02:00

INJA – Louis Braille 56 boulevard des Invalides 75007 Paris