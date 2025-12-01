Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie Eglise Notre-Dame des Anges Bihorel
Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie Eglise Notre-Dame des Anges Bihorel vendredi 19 décembre 2025.
Eglise Notre-Dame des Anges 5, rue Joseph Roy Bihorel Seine-Maritime
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Concert au profit de l’association La Maison des Familles
Direction Pierre Déchelotte & Paul Méhaud
Programme festif de Noël
Œuvres de Borodine, Delius, Wagner,
Chants de Noël .
