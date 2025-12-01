Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie Eglise Notre-Dame des Anges Bihorel

Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie

Eglise Notre-Dame des Anges 5, rue Joseph Roy Bihorel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concert au profit de l’association La Maison des Familles

Direction Pierre Déchelotte & Paul Méhaud

Programme festif de Noël

Œuvres de Borodine, Delius, Wagner,

Chants de Noël .

Eglise Notre-Dame des Anges 5, rue Joseph Roy Bihorel 76420 Seine-Maritime Normandie

English : Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie

L’événement Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie Bihorel a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Rouen tourisme