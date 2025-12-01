Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie Place Saint-Vivien Rouen

Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie

Début : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13

Concert de Noël
Direction Pierre Déchelotte & Paul Méhaud
Programme festif de Noël
Œuvres de Borodine, Delius, Wagner,
Chants de Noël
Entrée gratuite Eglise chauffée   .

