Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie Place Saint-Vivien Rouen

Choeurs & Orchestres des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie

Place Saint-Vivien Eglise Saint-Vivien Rouen Seine-Maritime

Concert de Noël

Direction Pierre Déchelotte & Paul Méhaud

Programme festif de Noël

Œuvres de Borodine, Delius, Wagner,

Chants de Noël

Entrée gratuite Eglise chauffée .

