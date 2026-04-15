Saint-Vaast-la-Hougue

Choeurs stabilo et Spinolia

Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez nombreux assister à ce grand concert solidaire au profit de la SNSM. L’entrée est gratuite et les dons sont les bienvenus et seront reversés aux sauveteurs de la SNSM.

Infos au 06 77 17 61 65 .

Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 77 17 61 65

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English : Choeurs stabilo et Spinolia

L’événement Choeurs stabilo et Spinolia Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cotentin Le Val de Saire