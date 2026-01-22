Choisir votre nouvel outil numérique ATELIERS NUMERIQUES Mairie Sorde-l’Abbaye

Choisir votre nouvel outil numérique ATELIERS NUMERIQUES

Mairie 4 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Organisés par l’espace France Services de la CCPOA, les Ateliers Numériques sont des ateliers collectifs gratuits, accessibles à tous, organisés sur tout le territoire et sans inscription préalable. Apportez votre matériel!

Animés par Julie Barreau, Conseillère Numérique, ces ateliers abordent différentes thématiques pour vous permettre de vous familiariser avec les outils numériques et d’être accompagnés par une experte pour répondre à vos problématiques. .

Mairie 4 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03 conseiller-numerique@orthe-arrigans.fr

English :

Organized by the CCPOA?s Espace France Services, Ateliers Numériques are free group workshops open to all, organized throughout the region and requiring no prior registration. Bring your own equipment!

