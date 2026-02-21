Choisissez vos BD

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez les nouveautés BD et choisissez vos 10 coups de cœur pour les voir en rayon. Activité pour adultes, sur inscription.

Découvrez les nouveautés BD et choisissez vos 10 préférées pour les retrouver ensuite en rayon. Feuilletez, échangez et influencez la sélection de votre médiathèque. Activité gratuite pour adultes, sur inscription. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover new comics and choose your 10 favorites to see on the shelves. Activity for adults, with registration.

L’événement Choisissez vos BD Thann a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay