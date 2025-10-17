Cholet Agglo Tour Cholet
Cholet Agglo Tour Cholet lundi 6 avril 2026.
Cholet Agglo Tour
Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
2026-04-06
Anciennement Cholet Pays de la Loire, Cholet Agglo Tour est LE rendez-vous sportif incontournable de début d’année.
Chaque printemps, c’est tout un week-end de fête dédié au vélo. .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09 choletevenements@choletevenements.fr
