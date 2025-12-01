Cholet Basket vs AS Monaco Salle de La Meilleraie Cholet
Cholet Basket vs AS Monaco Salle de La Meilleraie Cholet mardi 23 décembre 2025.
Cholet Basket vs AS Monaco
Salle de La Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 20:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
France Betclic Elite .
Salle de La Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 58 50 58 information@cholet-basket.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cholet Basket vs AS Monaco Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais