Cholet Gospel Act #6 Place Saint Pierre Cholet
Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Pour la 6ème édition de Cholet Gospel, la section Gospel de la chorale Arpège reçoit Nantes Gospel à l’église Saint Pierre.
Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire choralearpege@orange.fr
English :
For the 6th edition of Cholet Gospel, the Gospel section of the Arpège choir welcomes Nantes Gospel to Saint Pierre church.
German :
Ausgabe von Cholet Gospel empfängt die Gospelabteilung des Chors Arpège Nantes Gospel in der Kirche Saint Pierre.
Italiano :
Per la sesta edizione di Cholet Gospel, la sezione Gospel del coro Arpège accoglie il Nantes Gospel nella chiesa di Saint Pierre.
Espanol :
Para la 6ª edición de Cholet Gospel, la sección Gospel del coro Arpège recibe a Nantes Gospel en la iglesia Saint Pierre.
