Cholet Gospel Act #6 Place Saint Pierre Cholet

Cholet Gospel Act #6

Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Pour la 6ème édition de Cholet Gospel, la section Gospel de la chorale Arpège reçoit Nantes Gospel à l’église Saint Pierre.

Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire choralearpege@orange.fr

English :

For the 6th edition of Cholet Gospel, the Gospel section of the Arpège choir welcomes Nantes Gospel to Saint Pierre church.

German :

Ausgabe von Cholet Gospel empfängt die Gospelabteilung des Chors Arpège Nantes Gospel in der Kirche Saint Pierre.

Italiano :

Per la sesta edizione di Cholet Gospel, la sezione Gospel del coro Arpège accoglie il Nantes Gospel nella chiesa di Saint Pierre.

Espanol :

Para la 6ª edición de Cholet Gospel, la sección Gospel del coro Arpège recibe a Nantes Gospel en la iglesia Saint Pierre.

