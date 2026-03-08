Cholet Mondial Basket Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet
Cholet Mondial Basket Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet vendredi 3 avril 2026.
Cholet Mondial Basket
Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Tournois de Basket International U19 .
Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 06 30 jf.accueil.formation@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cholet Mondial Basket Cholet a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Choletais