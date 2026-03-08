Cholet Mondial Basket Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet

Cholet Mondial Basket

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Tournois de Basket International U19 .

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 06 30 jf.accueil.formation@orange.fr

