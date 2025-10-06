Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cholet vs Neuilly sur Marne Patinoire Glisséo Cholet

Cholet vs Neuilly sur Marne Patinoire Glisséo Cholet mercredi 14 janvier 2026.

Cholet vs Neuilly sur Marne

Patinoire Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 19:45:00
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

  .

Patinoire Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire   secretariat@cholet-hockey.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cholet vs Neuilly sur Marne Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais