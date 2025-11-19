Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cholet vs Tours Patinoire Glisséo Cholet

Cholet vs Tours Patinoire Glisséo Cholet mercredi 19 novembre 2025.

Cholet vs Tours

Patinoire Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 19:45:00
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19

Championnat de division 1.   .

Patinoire Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire   secretariat@cholet-hockey.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cholet vs Tours Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais