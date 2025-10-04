Chong Zen L’Empereur aux ongles gigantesques La Maison Nugues Romans-sur-Isère

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

A prtir de 7 ans

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

Un voyage en Chine Ancienne, à la rencontre de l’Empereur Chong Zen dont l’extrême longueur de ses ongles lui confère à la fois grandeur et décadence.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

A journey to Ancient China, to meet Emperor Chong Zen, whose extremely long fingernails give him both grandeur and decadence.

German :

Eine Reise ins alte China, um den Kaiser Chong Zen zu treffen, dessen extrem lange Fingernägel ihm gleichzeitig Größe und Dekadenz verleihen.

Italiano :

Un viaggio nell’antica Cina, per incontrare l’imperatore Chong Zen, le cui unghie lunghissime gli conferiscono grandezza e decadenza.

Espanol :

Un viaje a la antigua China para conocer al emperador Chong Zen, cuyas larguísimas uñas le confieren grandeza y decadencia.

