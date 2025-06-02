CHOPIN / SCHUBERT – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CHOPIN / SCHUBERT – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt jeudi 29 janvier 2026.

CHOPIN / SCHUBERT Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CHOPIN / SCHUBERTLauréat du Concours Reine Élisabeth, Jonathan Fournel fait dialoguer Beethoven, Chopin, Schubert et Medtner dans un récital où le romantisme se révèle en clair-obscur.Depuis son 1er prix au prestigieux Concours Reine Élisabeth en 2021, le pianiste Jonathan Fournel en a fait du chemin… Armé d’une technique époustouflante et poussé par un savant mélange d’instinct et de recherche de raffinement, le pianiste imagine, pour sa première venue à la Seine Musicale, un programme éclectique. Composé d’œuvres signées par trois maîtres du romantisme européen : Beethoven, Chopin et Schubert, Jonathan Fournel joint également au menu 2 Contes de Fées d’un compositeur russe de la première moitié du 20e siècle encore trop injustement méconnu : Nikolaï Medtner. Durée : 1h45 avec entracte PROGRAMME Beethoven, Sonate n°31 en la bémol majeurChopin, Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante en mib opus 22Medtner, Deux Contes de Fées Schubert, Wanderer Fantasie en ut Majeur DISTRIBUTION Jonathan Fournel, piano

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92