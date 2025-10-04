CHOPP’N’FEST Salle Émile Robert Pouzauges

CHOPP’N’FEST Salle Émile Robert Pouzauges samedi 4 octobre 2025.

CHOPP’N’FEST

Salle Émile Robert Rue de Milette Pouzauges Vendée

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

CHOPP’N’FEST Le rendez-vous des amateurs de Rock, Punk et de bière artisanale.

Au programme de cette soirée déjantée

un breuvage autant réconfortant que rafraîchissant, de quoi vous tenir en appétit avec des foods truck de qualité, sans oublier une bonne dose de dopamine dans vos oreilles ! Tout ça 100% locale bien sur, oui oui même les groupes de musique !

On commencera à vibrer au son des reprises de “COVER SONGS” qui vous emporteront dans une dimension d’apesanteur et de nostalgie. De quoi bien démarrer la soirée.

On glissera gentiment sur un trio qui s’annonce (rock)ambolesque, ils vous feront sauter, danser, chanter (ou crier) avec une bonne dose de folie ! bien sur, on parle du groupe “OMAHAS”.

On continue avec un autre trio, eux, nous rappelleront la pureté du Rock dans la plus noble des mélodies à savoir, une guitare, une basse, une batterie et sans oublier une voix puissante du groupe “AIN’T NO F**KING ARTIST”.

On fini en beauté avec des amateurs de planches à roulettes et de Punk Rock, méfiez vous de leur influences 90’s vibes, ils sauront vous en mettre pleins les oreilles avec authenticité et énergie ! Il s’agit ici du groupe des “HEAD’S UP”. .

English :

CHOPP?N?FEST The place to be for fans of rock, punk and craft beer.

German :

CHOPP?N?FEST Der Treffpunkt für Liebhaber von Rock, Punk und handwerklich gebrauten Bieren.

Italiano :

CHOPP?N?FEST Il luogo di ritrovo per gli appassionati di rock, punk e birra artigianale.

Espanol :

CHOPP?N?FEST El lugar ideal para los amantes del rock, el punk y la cerveza artesanal.

