CHORAL, une comédie musicale improvisée Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 – 23:59

Gratuit : non Plein tarif : 6€, tarif réduit : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans Tout public

Grand Lieu en Scène poursuit sa saison culturelle en accueillant la comédie musicale improvisée « CHORAL » de la compagnie « La Fabrique à impro » samedi 13 décembre à 20h salle Paul Pouvreau à l’Espace Vie Locale. Comédie musicale car il s’agit d’une pièce de théâtre entrecoupée de chansons. Improvisée et déstructurée car un maître du jeu, un narrateur extérieur à l’histoire sera le seul à connaître l’univers du spectacle du jour. C’est lui qui imposera les personnages que devront incarner les deux comédiens/comédiennes en différents tableaux chantés.Des personnages sans aucun lien apparent, dans des situations différentes choisies par le chef de chœur. C’est lui aussi qui imposera des défis inattendus à réaliser pendant ces chansons, donnés aux comédiens/comédiennes ou au musicien. Mais lorsqu’il s’effacera, nous découvrirons que tous les chemins se recoupent, que tous les destins sont liés.Dans cette œuvre chorale guidée par des chansons improvisées, les artistes vont présenter une histoire spontanée, où toutes les pièces du puzzle vont progressivement s’imbriquer en rythme et en musique. Une comédienne-chanteuse, un comédien-chanteur, un narrateur, un musicien : quatre improvisateurs/improvisatrices pour un spectacle unique, un spectacle complet, un spectacle… choral ! Ne manquez pas cette expérience à couper le souffle : CHORAL, c’est la magie de l’impro et de la musique réunies pour une soirée inoubliable. Informations pratiques : Samedi 13 décembre20hSalle Paul Pouvreau, Espace Vie LocalePlein tarif : 6€ / tarif réduit : 3€ / gratuit pour les moins de 12 ansSur réservation à l’Espace Vie Locale ou sur notre site internet : www.saint-aignan-grandlieu.fr.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr