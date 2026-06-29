Choral Voix Humaines Lumineuses… (A cappella) Clohars-Carnoët
Choral Voix Humaines Lumineuses… (A cappella) Clohars-Carnoët dimanche 5 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Choral Voix Humaines Lumineuses… (A cappella)
chemin du presbitère Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Portées par la force expressive des corps et la puissance du chant choral, les œuvres choisies nous invitent à écouter nos mouvements intérieurs, à reconnaître ce qui nous habite et nous relie.
Essentiellement écrit par des compositrices d’aujourd’hui, ce spectacle propose un regard féminin sur l’amour comme acte d’engagement, la révolte comme acte de présence, la douleur comme force de métamorphose, la résilience comme acte de création.
Ce spectacle n’est pas seulement à écouter, il est à vivre un voyage sonore où chaque note, chaque silence, invite au partage de nos émotions. .
chemin du presbitère Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Choral Voix Humaines Lumineuses… (A cappella) Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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