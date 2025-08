ChorAlchemy concert choral Eglise Saint-Patrice Bayeux

ChorAlchemy concert choral Eglise Saint-Patrice Bayeux mardi 19 août 2025.

ChorAlchemy concert choral

Eglise Saint-Patrice 18 Rue d’Eterville Bayeux Calvados

Début : 2025-08-19 17:00:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

2025-08-19

Choralchemy, c’est l’alchimie des voix une rencontre magique entre les traditions chorales anciennes et les sonorités contemporaines. Interprété par un ensemble vocal d’exception, ce concert promet une expérience immersive et spirituelle dans la magnifique église Saint Patrice de Bayeux.

Au programme

Des œuvres allant du répertoire sacré classique aux compositions vocales modernes, explorant l’harmonie, le silence et la résonance dans un dialogue entre le passé et le présent.

Informations pratiques

– Date Mardi 19 août 2025

– Heure 17h

– Lieu Église Saint Patrice, Bayeux

Entrée libre

Venez nombreux partager ce moment de beauté et de recueillement musical. .

Eglise Saint-Patrice 18 Rue d’Eterville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 01 85 emily.thorp@rayburntours.com

English : ChorAlchemy concert choral

Choralchemy is the alchemy of voices: a magical encounter between ancient choral traditions and contemporary sounds. Performed by an exceptional vocal ensemble, this concert promises an immersive and spiritual experience in Bayeux’s magnificent Saint Patrice church.

German : ChorAlchemy concert choral

Choralchemy, das ist die Alchemie der Stimmen: eine magische Begegnung zwischen alten Chortraditionen und zeitgenössischen Klängen. Interpretiert von einem außergewöhnlichen Vokalensemble, verspricht dieses Konzert eine immersive und spirituelle Erfahrung in der wunderschönen Kirche Saint Patrice in Bayeux.

Italiano :

Choralchemy è l’alchimia delle voci: un incontro magico tra antiche tradizioni corali e suoni contemporanei. Eseguito da un eccezionale ensemble vocale, questo concerto promette un’esperienza coinvolgente e spirituale nella magnifica chiesa di Saint Patrice a Bayeux.

Espanol :

Choralchemy es la alquimia de las voces: un encuentro mágico entre antiguas tradiciones corales y sonidos contemporáneos. Interpretado por un conjunto vocal excepcional, este concierto promete una experiencia inmersiva y espiritual en la magnífica iglesia de Saint Patrice de Bayeux.

