Chorale A Coeur Joie Au Clair Matin rue d’Isaac Le Mans

Chorale A Coeur Joie Au Clair Matin

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Chœur régional du Pôle À Cœur Joie des Pays de la Loire propose un concert autour du thème de l’eau, source d’inspiration pour les compositeurs à travers les siècles.

Quoi de mieux pour célébrer cette journée mondiale de l’eau qui a lieu chaque année le 22 mars !

Le programme fait dialoguer les époques et les styles, de Claudio Monteverdi aux chansons contemporaines des Beatles et de Jeanne Cherhal, offrant au public un parcours musical varié.

Le chœur régional rassemble des choristes venus de Loire-Atlantique, Maine et Loire, de la Vendée et de la Sarthe. Il est dirigé par Dominique Michaut Alchourroun et Vincent Cottereau .

Des musiciens (piano, violoncelle, guitares et percussions) accompagneront les chanteurs.

La mise en espace est signée Simon Morant.

La première partie sera assurée par la chorale mancelle Au Clair Matin , dirigée par Vincent Cottereau et accompagnée au piano par Marion Launay. Elle présentera des extraits de Paulus de Felix Mendelssohn ainsi que des morceaux variés.

Le concert aura lieu le dimanche 22 mars à 16h à l’Église Saint-Aldric.

Deux autres concerts sont prévus à Angers et La Roche sur Yon.

Tarifs et billetterie

13 € auprès des choristes

15€ à la librairie Thuard- sur place le jour du concert

8€ tarif réduit

Gratuits moins de 12 ans .

rue d’Isaac Eglise Saint-Aldric Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 51 71 14 67 clairmatin72@gmail.com

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English :

L’événement Chorale A Coeur Joie Au Clair Matin Le Mans a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Le Mans