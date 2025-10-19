Chorale à l’échappée L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Chorale à l’échappée L’échappée Saint-Julien-Chapteuil dimanche 19 octobre 2025.

Chorale à l’échappée

L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les de 12 ans

Début : 2025-10-19 14:30:00

2025-10-19

Les chorales de Pertuis et du Velay chantent au profit du secours catholique

L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 36 24

English :

Pertuis and Velay choirs sing in aid of Catholic Relief Services

German :

Die Chöre von Pertuis und Velay singen zugunsten der katholischen Nothilfe

Italiano :

I cori di Pertuis e Velay cantano a favore dei Servizi di soccorso cattolici

Espanol :

Los coros de Pertuis y Velay cantan a favor de Catholic Relief Services

L’événement Chorale à l’échappée Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal