Chorale à l’échappée L’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Chorale à l’échappée L’échappée Saint-Julien-Chapteuil dimanche 19 octobre 2025.
Chorale à l’échappée
L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit pour les de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Les chorales de Pertuis et du Velay chantent au profit du secours catholique
.
L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 36 24
English :
Pertuis and Velay choirs sing in aid of Catholic Relief Services
German :
Die Chöre von Pertuis und Velay singen zugunsten der katholischen Nothilfe
Italiano :
I cori di Pertuis e Velay cantano a favore dei Servizi di soccorso cattolici
Espanol :
Los coros de Pertuis y Velay cantan a favor de Catholic Relief Services
L’événement Chorale à l’échappée Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal