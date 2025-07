Chorale à Limogne Limogne-en-Quercy

Chorale à Limogne Limogne-en-Quercy samedi 2 août 2025.

Chorale à Limogne

La placette Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

La chorale On n’est pas couché, est composée de plus d’une vingtaine de chanteuses et chanteurs. Venez les découvrir dans un spectacle mêlant chant théâtre et bonne humeur, à 19 h sur la placette.

La placette Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie lachoraleonpc@gmail.com

English :

The On n’est pas couché choir is made up of over twenty singers. Come and discover them in a show combining singing, theater and good humor, at 7 p.m. on the square.

German :

Der Chor On n’est pas couché besteht aus mehr als zwanzig Sängerinnen und Sängern. Erleben Sie sie in einer Aufführung, die Gesangstheater und gute Laune miteinander verbindet, um 19 Uhr auf der Placette.

Italiano :

Il coro On n’est pas couché è composto da oltre venti cantanti. Venite a scoprirli in uno spettacolo che unisce canto, teatro e buonumore, alle 19.00 in piazza.

Espanol :

El coro On n’est pas couché está formado por más de veinte cantantes. Venga a descubrirlos en un espectáculo que combina canto, teatro y buen humor, a las 19:00 en la plaza.

L’événement Chorale à Limogne Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Cahors Vallée du Lot