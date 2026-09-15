CHORALE Allenc
mardi 15 septembre 2026 · Allenc
Informations pratiques
Allenc
CHORALE
Le Local – Lieu-Dit Le Couderc Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-29 21:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06
Chorale animée par Lucile Dupla, tous les mardis de 20h à 21h30. Chants du monde, canon baroque, chanson française.
Proposé par le foyer rural d’Allenc.
Chorale animée par Lucile Dupla, tous les mardis de 20h à 21h30. Chants du monde, canon baroque, chanson française.
Proposé par le foyer rural d’Allenc. .
Le Local – Lieu-Dit Le Couderc Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96
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English :
Choir led by Lucile Dupla, every Tuesday from 8:00 p.m. to 9:30 p.m. World music, Baroque canons, French songs.
Presented by the Allenc Rural Community Center.
L’événement CHORALE Allenc a été mis à jour le 2026-09-03 par 48-OT Mont Lozere
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