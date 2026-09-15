Informations pratiques

Allenc

CHORALE

Le Local – Lieu-Dit Le Couderc Allenc Lozère

Tarif : – – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-29 21:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06

Chorale animée par Lucile Dupla, tous les mardis de 20h à 21h30. Chants du monde, canon baroque, chanson française.

Proposé par le foyer rural d’Allenc.

Chorale animée par Lucile Dupla, tous les mardis de 20h à 21h30. Chants du monde, canon baroque, chanson française.

Proposé par le foyer rural d’Allenc. .

Le Local – Lieu-Dit Le Couderc Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96

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English :

Choir led by Lucile Dupla, every Tuesday from 8:00 p.m. to 9:30 p.m. World music, Baroque canons, French songs.

Presented by the Allenc Rural Community Center.

L’événement CHORALE Allenc a été mis à jour le 2026-09-03 par 48-OT Mont Lozere