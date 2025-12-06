Chorale Amazin’Gospel – Le Voyage en Hiver Place Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Concert Venez vivre un moment d’émotion pure avec les voix passionnées de la chorale Amazin’Gospel !Du negro-spiritual au gospel contemporain voire urbain, le répertoire invite au voyage pour découvrir la richesse du gospel dans sa diversité.La joie, la générosité et le partage sont les valeurs transmises lors de chaque prestation d’Amazin’Gospel.Un concert vibrant et inspirant à ne pas manquer. Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000