Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion Baubigny
Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion Baubigny dimanche 28 juin 2026.
Baubigny
Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion
Château d’Évelle Baubigny Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
La chorale Atout Cœur, ses musiciens et son chef Patrick GENET vous convient à leur concert Chansons Françaises Émotion.
De Jacques Brel à Cœur de Pirate, en passant par Georges Brassens, Michel Fugain, Barbara, Charles Aznavour… les meilleures chansons du répertoire français seront là pour vous émouvoir.
Dimanche 28 juin, au Château d’Évelle (hameau de Baubigny), à 17h00.
Informations Chorale Atout Cœur de Baubigny https://chorale-atout-coeur.wixsite.com/baubigny
Trois autres concerts sont prévus en juin ! .
Château d’Évelle Baubigny 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion
L’événement Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion Baubigny a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1