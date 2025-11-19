Chorale CATHARSIS Le Best Of Mutzig

Chorale CATHARSIS Le Best Of Mutzig samedi 10 janvier 2026.

Chorale CATHARSIS Le Best Of

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

120 choristes sous la direction de Thomas Hurter revisitent les incontournables de leur répertoire Pop Rock.   .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chorale CATHARSIS Le Best Of Mutzig a été mis à jour le 2025-11-19 par Le Dôme de Mutzig