Chorale Chants des Terres Chapelle Ste Germaine Valence

Chorale Chants des Terres

Chapelle Ste Germaine 26 Rue Christophe Colomb Valence Drôme

Tarif : – – EUR

LIBRE PARTICIPATION

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

L’association Chants des Terres a pour vocation de regrouper autour du chant polyphonique et de les faire partager au public lors de concerts.

.

Chapelle Ste Germaine 26 Rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chants des Terres association aims to bring together polyphonic singers and share them with the public through concerts.

L’événement Chorale Chants des Terres Valence a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme