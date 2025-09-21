Chorale Chauffe Marcelle ! La Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Un collectif lillois de cantatrices aventurières et amatrices qui revisite à sa sauce un répertoire éclectique. Des pépites underground inattendues aux grands tubes qui vous ont fait pleurer, danser, rêver ou emballer l’être élu.e à la boum de fin d’année. Nina Simone y rencontre Niagara, Jeanette y fait la première partie de Janis, les Beatles vous font vibrer et Gala trémousser entre autres…

Bref, une joyeuse gang de femmes qui défie la morosité.

Gratuit!

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq