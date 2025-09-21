Chorale Chauffe Marcelle ! Villeneuve-d’Ascq

Chorale Chauffe Marcelle ! Villeneuve-d’Ascq dimanche 21 septembre 2025.

Chorale Chauffe Marcelle !

268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-21

**Chorale Chauffe Marcelle !**

Un collectif lillois de cantatrices aventurières et amatrices qui revisite à sa sauce un répertoire éclectique. Des pépites underground inattendues aux grands tubes qui vous ont fait pleurer, danser, rêver ou emballer l’être élu.e à la boum de fin d’année. Nina Simone y rencontre Niagara, Jeanette y fait la première partie de Janis, les Beatles vous font vibrer et Gala trémousser entre autres…

Bref, une joyeuse gang de femmes qui défie la morosité.

Gratuit!

268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**Choral Chauffe Marcelle!

A collective of adventurous amateur singers from Lille, France, revisiting an eclectic repertoire. From unexpected underground nuggets to the big hits that made you cry, dance, dream or thrill your loved one at the end-of-year party. Nina Simone meets Niagara, Jeanette opens for Janis, the Beatles get you moving and Gala shaking, and much more?

In short, a cheerful gang of women who defy the gloom.

Free admission!

German :

**Chorale Chauffe Marcelle!**

Ein Kollektiv aus abenteuerlustigen Sängerinnen und Amateuren aus Lille, die ein eklektisches Repertoire auf ihre Weise neu interpretieren. Von unerwarteten Underground-Nuggets bis hin zu großen Hits, die Sie zum Weinen, Tanzen und Träumen gebracht haben oder denjenigen, den Sie bei der Abschlussfeier ausgewählt haben. Nina Simone trifft auf Niagara, Jeanette tritt als Vorgruppe von Janis auf, die Beatles bringen Sie in Wallung und die Gala wackelt und vieles mehr

Kurzum, eine fröhliche Frauengang, die dem Trübsinn trotzt.

Kostenlos!

Italiano :

**Choral Chauffe Marcelle!

Un collettivo di cantanti amatoriali e avventurosi di Lille, Francia, che rivisitano a modo loro un repertorio eclettico. Da inaspettate chicche underground ai grandi successi che vi hanno fatto piangere, ballare, sognare o emozionare la persona amata alla festa di fine anno. Nina Simone incontra i Niagara, Jeanette apre per Janis, i Beatles vi emozionano e Gala vi scuote, solo per citarne alcuni?

Insomma, un’allegra combriccola di donne che sfidano la malinconia.

Tutto gratis!

Espanol :

**¡Choral Chauffe Marcelle!

Un colectivo de aventureros cantantes aficionados de Lille, Francia, que revisitan a su manera un repertorio ecléctico. Desde inesperadas pepitas underground hasta los grandes éxitos que le hicieron llorar, bailar, soñar o emocionar a su ser querido en la fiesta de fin de año. Nina Simone se encuentra con Niagara, Jeanette abre para Janis, los Beatles le emocionan y Gala le estremece, por citar sólo algunos..

En resumen, una alegre pandilla de mujeres que desafían las tinieblas.

Y todo gratis

