Chorale Chœur à cœur et sa soixantaine de choristes Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Chorale Chœur à cœur et sa soixantaine de choristes Samedi 20 septembre, 16h00 Chapelle Notre Dame de La Garde Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dirigée par la Cheffe de choeur Babette JOINET, répertoire : la tendresse de Bourvil, il est où le bonheur de Christophe MAHE, la symphonie des éclairs de Zao de SAGAZAN, el Burrito de Belen, Signore delle Cime, Tout va bien d’Orelsan, la voix des sages de Yannick Noah

Chapelle Notre Dame de La Garde chemin Notre dame de la Garde, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

