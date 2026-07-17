AGENDA
CHORALE CHOEUR DE SAFRAN, Département du Loiret,
jeudi 1 janvier 2032 · Département du Loiret
Informations pratiques
CHORALE CHOEUR DE SAFRAN Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
En 2017, le nom Chœur de Safran est choisi pour marquer sa vocation à s’inscrire dans le paysage musical et culturel du territoire du Loiret. La chorale se produit en concert dans toute la région et propose des chants d’amour, musiques de films et chants de Noël.
Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
Catherine RIVIERE