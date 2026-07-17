CHORALE CHOEUR DE SAFRAN, Département du Loiret,

Informations pratiques

CHORALE CHOEUR DE SAFRAN Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

En 2017, le nom Chœur de Safran est choisi pour marquer sa vocation à s’inscrire dans le paysage musical et culturel du territoire du Loiret. La chorale se produit en concert dans toute la région et propose des chants d’amour, musiques de films et chants de Noël.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Catherine RIVIERE