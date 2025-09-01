Chorale « Choeur en Tête » Mairie Saint-Mathieu
Chorale « Choeur en Tête » Mairie Saint-Mathieu lundi 1 septembre 2025.
Chorale « Choeur en Tête »
Mairie 1 Place du Docteur Hugonneau Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2025-09-01
Participez à la chorale avec Stéphane Seyer. 30 séances par an. .
Mairie 1 Place du Docteur Hugonneau Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr
English : Chorale « Choeur en Tête »
German : Chorale « Choeur en Tête »
Italiano :
Espanol : Chorale « Choeur en Tête »
L’événement Chorale « Choeur en Tête » Saint-Mathieu a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Ouest Limousin