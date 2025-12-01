Chorale Choeurs de l’Avière chante Noël Maison des Associations Médiathèque Dompaire

Chorale Choeurs de l’Avière chante Noël

Gratuit

Samedi 2025-12-13 10:00:00

2025-12-13 11:00:00

2025-12-13

Rendez-vous à la Médiathèque de Dompaire pour chanter Noël avec les Chœurs de l’Avière

Entrée libreTout public

Join the Ch?urs de l’Avière at the Médiathèque in Dompaire to sing Christmas carols

Free admission

