Chorale comédie CON…SULTATIONS Foncine-le-Haut
Chorale comédie CON…SULTATIONS Foncine-le-Haut dimanche 9 novembre 2025.
Chorale comédie CON…SULTATIONS
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 21:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Grains d’Phonie présente son nouveau cabaret musical. Première partie musicale. .
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 32 71
English : Chorale comédie CON…SULTATIONS
German : Chorale comédie CON…SULTATIONS
Italiano :
Espanol :
L’événement Chorale comédie CON…SULTATIONS Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA