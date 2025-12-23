Chorale Coup d’Choeur de Laval, Mayenne
Chorale Coup d’Choeur de Laval
Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 23:00:00
2026-01-31
Représentation de la chorale Coup d’Choeur de Laval au théâtre de Mayenne
Spectacle en chansons
80 choristes
La Chorale Coup d’Choeur de Laval présente sa nouvelle création LA VIE EN ROSE où se mêlent romantisme, optimisme et dynamisme avec des reprises de chansons de Mika, Johnny Hallyday, Zaho de Sagazan, Edith Piaf, Bonnie Tyler, Mylène Farmer, ABBA, Santa
Direction Rodolphe Péron
Clavier et arrangements: Thomas Fuchez
Samedi 31 janvier 2026
16 h ou 20 h 30
Théâtre de Mayenne .
Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Coup d’Choeur de Laval choir performs at the Mayenne theater
2025-12-23