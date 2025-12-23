Chorale Coup d’Choeur de Laval, Mayenne

Chorale Coup d’Choeur de Laval

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

2026-01-31

Représentation de la chorale Coup d’Choeur de Laval au théâtre de Mayenne

Spectacle en chansons

80 choristes

La Chorale Coup d’Choeur de Laval présente sa nouvelle création LA VIE EN ROSE où se mêlent romantisme, optimisme et dynamisme avec des reprises de chansons de Mika, Johnny Hallyday, Zaho de Sagazan, Edith Piaf, Bonnie Tyler, Mylène Farmer, ABBA, Santa

Direction Rodolphe Péron

Clavier et arrangements: Thomas Fuchez

Samedi 31 janvier 2026

16 h ou 20 h 30

Théâtre de Mayenne .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Coup d’Choeur de Laval choir performs at the Mayenne theater

