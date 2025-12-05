Chorale coup d’choeur « La vie en rose » Château-Gontier-sur-Mayenne

Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

La troupe chantante Coup d’Chœur va jouer son spectacle « La Vie en rose » !

Après le spectacle Allo le monde applaudi par plus de 6000 spectateurs, les 160 choristes de Coup d’Choeur présentent leur nouvelle création LA VIE EN ROSE où se mêlent romantisme, optimisme et dynamisme.

Porté par Rodolphe Péron à la direction et Thomas Fuchez aux claviers, le spectacle LA VIE EN ROSE vous fera oublier pendant deux heures les tracas quotidiens, offrant au public des moments d’émotion, de fraîcheur et d’échanges inoubliables.

La troupe chantante Lavalloise Coup d’Choeur fut créée en 2001, elle regroupe 200 choristes amateurs qui présentent chaque année un nouveau spectacle.

Par des reprises de chansons de Mika, Johnny Hallyday, Zaho de Sagazan, Edith Piaf, Bonnie Tyler, Mylène Farmer, ABBA, Santa .. ce nouveau répertoire éclectique touchera toutes les générations. Des mots doux, des mots d’adieu, des mots d’amour, des mots d’humour, déclarations, déclamations vous étonnerons une fois de plus ! Avec une mise en scène originale, cette nouvelle tournée enchantera les spectateurs par ses décors édulcorés et lumières tamisées.

Billetterie (ouverture le 1er octobre 2025)

– En ligne sur HelloAsso

– Billetterie physique Office de tourisme à Château-Gontier sur Mayenne (Pôle culturel les Ursulines, Place André Counord). .

Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

English :

Coup d’Ch?ur singing troupe to perform « La Vie en rose »!

German :

Die Gesangstruppe Coup d’Ch?ur wird ihre Show « La Vie en rose » aufführen!

Italiano :

La compagnia di canto Coup d’Ch’ur si esibirà con il suo spettacolo « La Vie en rose »!

Espanol :

El grupo de canto Coup d’Chœur presentará su espectáculo « La Vie en rose »

