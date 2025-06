CHORALE CRÉATIVE D’ORIENT EN MÉDITERRANÉE Montpellier 24 juin 2025 07:00

Hérault

CHORALE CRÉATIVE D’ORIENT EN MÉDITERRANÉE Place Albert 1er Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée dirigée par Marie Trezanini

Première partie Création des Élèves allophones de l’espace d’accueil Senghor.

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée dirigée par Marie Trezanini

Première partie Création des Élèves allophones de l’espace d’accueil Senghor.

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée adultes de la Maison pour Tous George Sand et Atelier de médiation culturelle avec les Jeunes création de chansons multilingues dirigée par Marie Trezanini.

Le mardi 24 juin à 18h30 à la Maison des choeurs.

Entrée Libre Contribution volontaire .

Place Albert 1er

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 40 37 30 aucoeurdesavoix@yahoo.com

English :

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée directed by Marie Trezanini

First part: Creation by allophone students from the Senghor reception area.

German :

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée unter der Leitung von Marie Trezanini

Erster Teil: Kreation der fremdsprachigen Schüler des Empfangsbereichs Senghor.

Italiano :

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée diretta da Marie Trezanini

Prima parte: Creazione degli alunni allofoni dell’accoglienza Senghor.

Espanol :

Chorale Créative d’Orient en Méditerranée dirigida por Marie Trezanini

Primera parte: Creación por alumnos alófonos de la recepción Senghor.

L’événement CHORALE CRÉATIVE D’ORIENT EN MÉDITERRANÉE Montpellier a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT MONTPELLIER