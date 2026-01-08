CHORALE CRESCENDO SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

CHORALE CRESCENDO

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

pensez à vous inscrire pour assister à cette représentation, Une formation vibrante, où chaque voix trouve sa place pour créer un ensemble lumineux et vivant.

Dirigé avec passion par Anneline Fontmarty, ce Choeur rassemble une cinquantaine de choristes animés par le plaisir de chanter ensemble. Accompagnés par le pianiste Olivier Nebout, ils offrent un voyage musical à travers la chanson francophone contemporaine, interprétant avec émotion et énergie des titres d’artistes tels que Jean-Louis Aubert, Calogero, Zaz et bien d’autres. De magnifiques voix à découvrir et un moment musical plein de fraîcheur et d’émotion. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 43 00

English :

remember to sign up for this performance, a vibrant ensemble in which each voice finds its place to create a luminous, lively whole.

