Chorale dans l’église de Couzon au Mont d’Or, Église Saint Maurice, Couzon-au-Mont-d’Or

Chorale dans l’église de Couzon au Mont d’Or Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint Maurice Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, en colaboration avec l’Association du Patrimoine de Couzon au Mont d’Or (APACO), nous vous proposons de venir écouter la chorale Couzon en choeur interpréter un répertoire de chants classiques et récents, le tout ponctué de visites guidées de l’église de Couzon au Mont d’Or, oeuvre du XIXe siècle de l’architecte Pierre Bossan . Ambiance et déambulation garantie ! Dimanche après-midi uniquement.

Église Saint Maurice 1 Place Fayard, 69270 Couzon-au-Mont-d’Or, France Couzon-au-Mont-d’Or 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0756439544 https://patrimoine-couzon.fr L’actuelle église de Saint Maurice de Couzon au Mont d’Or a été restaurée à la fin du XIXe siècle par l’architecte lyonnais Pierre Bossan à qui l’on doit entre autres, la basilique de Fourvière à Lyon. Elle a été édifiée en lieu et place de l’ancienne église de Couzon dont il subsiste l’abside du XIe siècle et le clocher du XIIe.

Cette année, en colaboration avec l’**A**ssociation du **Pa**trimoine de **Co**uzon au Mont d’Or (APACO), nous vous proposons de venir écouter la chorale **Couzon en choeur** interpréter un de chants…

©chorale Couzon en chœur