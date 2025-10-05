Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne » place Léon Canard Aubazines

place Léon Canard Eglise abbatiale Aubazines Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-05

2025-10-05

2025-10-05

Festiv’Arts présente Les Lauzes Bleues , avec l’Ensemble de Haute Auvergne. Composé de 15 choristes et solistes et de 15 musiciens, sous la direction de Patrick Filhol, le chœur met Mozart en lumière à l’Abbatiale d’Aubazine

Car au départ de Saint Privat et Argentat

Réservations conseillées .

place Léon Canard Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 32 81 90

