Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne » place Léon Canard Aubazines
Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne » place Léon Canard Aubazines dimanche 5 octobre 2025.
Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne »
place Léon Canard Eglise abbatiale Aubazines Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Festiv’Arts présente Les Lauzes Bleues , avec l’Ensemble de Haute Auvergne. Composé de 15 choristes et solistes et de 15 musiciens, sous la direction de Patrick Filhol, le chœur met Mozart en lumière à l’Abbatiale d’Aubazine
Car au départ de Saint Privat et Argentat
Réservations conseillées .
place Léon Canard Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 32 81 90
English : Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne »
German : Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne »
Italiano :
Espanol : Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne »
L’événement Chorale de l’ensemble « Chœur de Haute-Auvergne » Aubazines a été mis à jour le 2025-09-23 par Corrèze Tourisme