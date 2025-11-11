Chorale de noël à Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

A l’occasion des fêtes de fin d’année 2025, la ville d’Amboise vous propose une chorale de Noël.

Joyeuse, festive et magique, le chorale déambulera dans la ville d’Amboise le 20 décembre 2025. Une animation offerte par l’Union des Commerçants. 0 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

English : Christmas choir in Amboise

To celebrate the festive season in 2025, the town of Amboise is organising a Christmas choir.

German :

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage 2025 bietet Ihnen die Stadt Amboise einen Weihnachtschor an.

Italiano :

Per celebrare le festività del 2025, la città di Amboise organizza un coro di Natale.

Espanol : Coro navideño en Amboise

Con motivo de las fiestas de fin de año 2025, la ciudad de Amboise le ofrece un coro navideño.

L’événement Chorale de noël à Amboise Amboise a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE AMBOISE