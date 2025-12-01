Chorale de Noël, accompagnée par instruments, par l’Arche d’Alliance Eglise Saint-Germain Quettreville-sur-Sienne
Eglise Saint-Germain 39 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne Manche
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Chorale de Noël
Ouvert à tous, petits et grands
Chants accompagnés d’instruments
Juste avant les fêtes, pour se mettre dans l’ambiance
Il y aura une entracte
J’ai fait un flyers/affiche
Par l’association l’Arche d’Alliance
Entrée libre, petite quête à la fin. .
Eglise Saint-Germain 39 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 86 98 46 71
