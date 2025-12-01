Chorale de Noël, accompagnée par instruments, par l’Arche d’Alliance Eglise Saint-Germain Quettreville-sur-Sienne

Chorale de Noël, accompagnée par instruments, par l’Arche d’Alliance

Eglise Saint-Germain 39 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne Manche

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Chorale de Noël

Ouvert à tous, petits et grands

Chants accompagnés d’instruments

Juste avant les fêtes, pour se mettre dans l’ambiance

Il y aura une entracte

J’ai fait un flyers/affiche

Par l’association l’Arche d’Alliance

Entrée libre, petite quête à la fin. .

Eglise Saint-Germain 39 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie

