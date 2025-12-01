Chorale de Noël Salle des fêtes Billy-sur-Oisy
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Les élèves du RPI vous invitent à leur Chorale de Noël.
Vendredi 19 décembre à 19h00.
Salle des fêtes de Billy/Oisy
Vente de boissons et gâteaux au profit de la Coopérative Scolaire. .
Salle des fêtes 528 Lieu-dit Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 90 76 ecolematernellebilly58@outlook.fr
