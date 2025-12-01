Chorale de Noël Salle des fêtes Billy-sur-Oisy

Chorale de Noël

Salle des fêtes 528 Lieu-dit Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Les élèves du RPI vous invitent à leur Chorale de Noël.

Vendredi 19 décembre à 19h00.

Salle des fêtes de Billy/Oisy

Vente de boissons et gâteaux au profit de la Coopérative Scolaire. .

