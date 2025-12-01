CHORALE DE NOEL EN OCCITAN Eglise La Canourgue
CHORALE DE NOEL EN OCCITAN Eglise La Canourgue vendredi 19 décembre 2025.
CHORALE DE NOEL EN OCCITAN
Eglise Auxillac La Canourgue Lozère
Participation libre
Début : 2025-12-19 18:30:00
2025-12-19
La Chorale Sem d’Aqui et les enfants de l’école Sainte Marie d’Auxillac vous invite à leur concert de chant de Noël en occitan !!
Rendez-vous à l’église d’Auxillac à 18h30 !!
Ouvert à tous, entrée libre.
Eglise Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 67 40 ecole.auxillac@orange.fr
English :
The Sem d’Aqui choir and the children of Sainte Marie d’Auxillac school invite you to their Christmas carol concert in Occitan!
See you at Auxillac church at 6.30pm!
Open to all, free admission.
