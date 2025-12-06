Chorale de Noël et inauguration de la crèche église Saint-Jeanne d’Arc Eslettes
Chorale de Noël et inauguration de la crèche église Saint-Jeanne d’Arc Eslettes samedi 6 décembre 2025.
Chorale de Noël et inauguration de la crèche
église Saint-Jeanne d’Arc 5 Rue des Roses Eslettes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
L’association église d’Eslettes Mémoire et patrimoine vous invite ce samedi 6 décembre à l’inauguration de la crèche et de chorale chants de Noël à l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes.
Venez écouter les chants de Noël avec la chorale des Coeurs de Jeanne dans le somptueux cadre de l’église Sainte-Jeanne.
Faite vite, la crèche ne serait visible que jusqu’au 4 janvier ! .
église Saint-Jeanne d’Arc 5 Rue des Roses Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 08 82 41 gilbert.colling@wanadoo.fr
English : Chorale de Noël et inauguration de la crèche
L’événement Chorale de Noël et inauguration de la crèche Eslettes a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin