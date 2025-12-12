Chorale de Noël Laruscade
Eglise Saint-Exupère Laruscade
Chorale de Noël, Cocktail, Gospel ! Voici le programme proposé pour ce concert de Noël à l’église Saint-Exupère, au coeur du village. Cette soirée vous enchantera par les chants de la chorale.
Sur place vin chaud, chocolat chaud et galettes (payant). .
Eglise Saint-Exupère 114 le bourg Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 57 92 biblio@mairie-laruscade.fr
