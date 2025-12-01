Chorale de Noël Le Croisic

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Venez écouter des chants de Noël interprétés par la chorale de la Maris Stella..

Entrée libre. .

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

