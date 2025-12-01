Chorale de Noël par Some Voices Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Some Voices arrive à Communale Saint-Ouen pour réinventer l’esprit de Noël avec un spectacle choral qui dépoussière totalement le classique de Charles Dickens. La troupe transpose le passé, le présent et le futur en musique, avec une sélection de chansons qui font vibrer la nostalgie autant qu’elles réveillent l’envie de célébrer.

On se laisse emporter par des harmonies puissantes, des mash-ups surprenants et une énergie festive qui fait du bien. Entre réinterprétations de grands standards et pépites pop réinventées, le concert promet une soirée chaleureuse où l’on chante, où l’on rit et où l’on partage l’émotion des fêtes comme jamais.

Some Voices offre un véritable voyage choral, un moment rare où la magie de Noël se vit ensemble, porté par une communauté d’artistes qui fait de la musique une fête collective et lumineuse. Une parenthèse joyeuse pour lancer la saison avec le sourire.

Une chorale pop survoltée qui revisite Charles Dickens et transforme Noël en un voyage musical plein d’émotion, d’harmonies et de magie collective.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 0 à 13 euros.

Tout public.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

