Chorale D’ici et d’ailleurs – Conservatoire Maurice Ravel Théâtre Comoedia Marmande

Chorale D’ici et d’ailleurs – Conservatoire Maurice Ravel

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Chorale de la Cité Scolaire Val de Garonne, chorale du collège Jean Moulin, éléves et professeur du conservatoir

Chorale de la Cité Scolaire Val de Garonne, chorale du collège Jean Moulin, éléves et professeur du conservatoire.

1ère partie par les élèves de l’option musique du lycée. .

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choir from Cité Scolaire Val de Garonne, choir from collège Jean Moulin, students and teacher from conservatoir

L’événement Chorale D’ici et d’ailleurs – Conservatoire Maurice Ravel Marmande a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Val de Garonne